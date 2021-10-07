Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану – ГУР

Російські спецслужби проводили інформаційну операцію і підбурювали через російські ЗМІ українців в Афганістані погоджуватися на евакуацію в Росію в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель.

Джерело: пресслужба генуправління розвідки, "Настоящее время"

Дослівно: "За наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію. Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще.

Незважаючи на небезпеку, яка очікувала на воїнів ще й з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію".

Деталі: Співробітник воєнної розвідки, який брав участь в операції, розповів, що українцям, яких забирали з Афганістану, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель.

Передісторія: У вересні українським спецпризначенцям вдалося вивезти з Кабула близько сотні громадян України та афганців.

Загалом станом на кінець вересня Україна евакуювала з Афганістану понад 650 осіб. Серед них були громадяни України й інших держав.

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