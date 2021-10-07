Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану – ГУР

Четвер, 7 жовтня 2021, 15:16
Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану – ГУР
ФОТО: АРМІЯINFORM

Російські спецслужби проводили інформаційну операцію і підбурювали через російські ЗМІ українців в Афганістані погоджуватися на евакуацію в Росію в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель.

Джерело: пресслужба генуправління розвідки, "Настоящее время"

Дослівно: "За наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію. Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще.

Незважаючи на небезпеку, яка очікувала на воїнів ще й з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію".

Деталі: Співробітник воєнної розвідки, який брав участь в операції, розповів, що українцям, яких забирали з Афганістану, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель.

Передісторія: У вересні українським спецпризначенцям вдалося вивезти з Кабула близько сотні громадян України та афганців.

Загалом станом на кінець вересня Україна евакуювала з Афганістану понад 650 осіб. Серед них були громадяни України й інших держав.

Нагадаємо:

  • У серпні українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели сміливу операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади.

Українська правда
Теми: розвідкаРосіяАфганістанУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
розвідка
Британська розвідка: Росія вирішила вийти із "зернової угоди" ще деякий час тому
Росіяни готують "штурм" ЗАЕС під чужим прапором – розвідка 
РФ має дилему через бої у пониззі Дніпра і контрнаступ на Запоріжжі – розвідка Британії
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: