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До Києва приїхала дипломатка, відповідальна за політику США щодо України

Четвер, 7 жовтня 2021, 18:04
До Києва приїхала дипломатка, відповідальна за політику США щодо України
Робін Данніган у Кєві (ліворуч), фото американського посольства в Києві

Новопризначена заступниця помічника державного секретаря Робін Данніган, відповідальна за Центральну і Східну Європу, перебуває з візитом в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства США

Дослівно: "Під час свого першого візиту в Україну новопризначена заступниця помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніген обговорила широке коло питань американсько-українських відносин під час зустрічей з представниками уряду, громадянського суспільства та ЗМІ".

Деталі: На зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеніком Данніган підтвердила підтримку безпеки України в ході здійснення реформ.

"Після цього вона вшанувала понад 13 000 українців, які загинули на сході України внаслідок російської агресії, і підкреслила на своїх подальших зустрічах, що США продовжуватимуть підтримувати українське громадянське суспільство, верховенство права та антикорупційні інституції", - зазначили в посольстві.

 
Робін Данніган вшановує загиблих на Донбасі українців
фото американського посольства в Києві

Нагадаємо: Данніган призначили на посаду 8 вересня. Останні три роки дипломатка працювала в посольстві США у Відні.

Данніган була гучним критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2", що позбавить Україну близько $2 мільярдів на рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКиївдипломатичні відносини
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