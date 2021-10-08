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Польські прикордонники заявили про постріли з боку Білорусі

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 14:54
Польські прикордонники заявили про постріли з боку Білорусі

Прикордонна служба Польщі повідомила про постріли з боку Білорусі в сторону польських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Патруль білоруських служб здійснив постріли у бік бійців Війська Польського, які з нами патрулюють кордон. Ймовірно, вони були із застосуванням холостих боєприпасів", - сказала речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

"Ні з ким нічого не сталося. Можливо, вони були навмисно мимо цілі. Таких провокацій стає все більше", - додала вона.

Також польські прикордонники повідомили про  523 спроби незаконного перетину кордону 7 листопада. Вони затримали 35 нелегальних іммігрантів, усі вони - громадяни Іраку. Решті спроб вдалося запобігти.

З серпня прикордонна охорона зірвала близько 15 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

З 2 вересня в прикордонній зоні з Білоруссю - у 183 населених пунктів двох воєводств - діє надзвичайний стан. Він був запроваджений на 30 днів згідно з розпорядженням президента Анджея Дуди, виданим на прохання Ради міністрів.

Рада міністрів вирішила попросити президента Анджея Дуду продовжити надзвичайний стан на 60 днів.

Дуда підписав та надіслав до Сейму клопотання про згоду на продовження дії надзвичайного стану. Сейм погодився.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьПольщакордонзброя
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