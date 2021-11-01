Доба на Донбасі: 14 порушень "тиші", ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення

Упродовж доби 31 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли".

Деталі: Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.