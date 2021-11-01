За зомбування дітей у Криму судитимуть "керівника штабу Юнармії"

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно "керівника регіонального штабу Юнармії міста Севастополя" за фактом порушення законів та звичаїв війни. Він пропагував службу в армії серед дітей в окупованому Криму.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Встановлено, що у 2016 році обвинувачений обійняв посаду "керівника регіонального штабу Юнармії" з метою забезпечення загальної орієнтації позитивного ставлення до проходження служби в армії РФ серед дітей.

Він безпосередньо організовував та здійснював пропаганду на користь добровільного вступу до армії держави-окупанта, а також підготовку з основ військової служби в освітніх установах і учбових закладах, військово-патріотичного виховання для служби в Збройних Силах РФ.

Також здійснив низку виступів в засобах масової інформації задля детального поширення та роз’яснення особливостей підготовки військово-патріотичного виховання в організації.

Своїми діями "керівник штабу" порушив закони та звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена Конвенцією про захист цивільного населення під час війни.

Досудове розслідування здійснювало ГУ СБУ в АР Крим.

Довідково: Юнармія – дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони РФ, який почав діяти на півострові після окупації. Загалом, керівники "організації" ставлять собі за мету "виростити покоління, здатне захищати вітчизну зі зброєю в руках".

Нагадаємо: У липні 2020 року в Росії ухвалили путінський закон про "патріотичне зомбування" дітей, який розповсюджується й на окупований Крим.