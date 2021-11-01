Окупанти стріляли чотири рази, втрат серед українських бійців немає - штаб ООС
Понеділок, 1 листопада 2021, 16:49
Від початку доби 1 листопада українські військові зафіксували чотири порушення режиму тиші з боку окупантів.
Джерело: вечірнє зведення пресслужби штабу Операції Об’єднаних сил
Деталі: Поблизу Новолуганського (Донецька область) ворог чотири рази вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Щоб змусити противника припинити обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда