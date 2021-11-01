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Окупанти стріляли чотири рази, втрат серед українських бійців немає - штаб ООС

Понеділок, 1 листопада 2021, 17:49
фото з сайту Армія Inform

Від початку доби 1 листопада українські військові зафіксували чотири порушення режиму тиші з боку окупантів. 

Джерело: вечірнє зведення пресслужби штабу Операції Об’єднаних сил

Деталі: Поблизу Новолуганського (Донецька область) ворог чотири рази вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. 

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. 

Щоб змусити противника припинити обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ООСвійна


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