Окупанти стріляли чотири рази, втрат серед українських бійців немає - штаб ООС

Від початку доби 1 листопада українські військові зафіксували чотири порушення режиму тиші з боку окупантів.

Джерело: вечірнє зведення пресслужби штабу Операції Об’єднаних сил

Деталі: Поблизу Новолуганського (Донецька область) ворог чотири рази вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб змусити противника припинити обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь.