Новини 10 листопада: Україна і мігранти, арешт очільника "Ізоляції"

У Німеччині запропонували домовитися з Україною про тимчасове розміщення "нелегалів Лукашенка"; суд арештував очільника катівні бойовиків "Ізоляція" — актуальні новини 10 листопада.

Про міграційну кризу

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у Бундестазі Нільc Шмід запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі і залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні з Білоруссю.

"У нас на засіданні РНБО це питання ми розглядали - цю заяву пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам у Німеччині взяти їх (біженців у Білорусі - ред.) собі додому по 2, по 3, по 5", — відповів на це секретар РНБО Олексій Данілов.

Також очільник МВС Денис Монастирський заявив, що Україна посилює охорону кордону з Білоруссю: задіють прикордонників, нацгвардійців, та залучать сили територіальної оборони.

Про арешт "Палича"

Суд арештував на 2 місяці без права застави затриманого напередодні ексочільника тюрми донецьких бойовиків "Ізоляція" Дениса "Палича" Куликівського.

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