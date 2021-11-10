Новости 10 ноября: Украина и мигранты, арест начальника "Изоляции"

В Германии предложили договориться с Украиной о временном размещении "нелегалов Лукашенко"; суд арестовал начальника тюрьмы боевиков "Изоляция" — актуальные новости 10 ноября.

О миграционном кризисе

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильc Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью.

"У нас на заседании СНБО этот вопрос мы рассматривали – это заявление господина Шмида. У нас есть предложение социал-демократам в Германии взять их (беженцев в Беларуси – ред.) себе домой по 2, по 3, по 5", – ответил на это секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также глава МВД Денис Монастырский заявил, что Украина усиливает охрану границы с Беларусью: задействуют пограничников, нацгвардейцев и привлекут силы территориальной обороны.

Об аресте "Палыча"

Суд арестовал на 2 месяца без права залога задержанного накануне экс-начальника тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Дениса "Палыча" Куликовского.

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