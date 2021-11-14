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Головні новини суботи і ночі: Лукашенко про можливу війну в Білорусі, кордон з Польщею

Неділя, 14 листопада 2021, 08:00
Sean Gallup/Getty Images

Лукашенко заговорив про можливу війну в Білорусі; Білорусь стягує озброєних силовиків до кордону із Польщею – актуальні новини 13 листопада.

Про Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко  попросив у президента РФ Володимира Путіна надати йому кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та припустив, що на території країни можуть розпочатися військові дії.

Про польсько-білоруський кордон

Білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею. До польсько-білоруського кордону у районі пропускного пункту Кузьниця прибувають озброєні білоруські силовики.

13 листопада під час виконання службових обов'язків біля кордону з Білоруссю загинув польський військовослужбовець.

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Українська правда


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