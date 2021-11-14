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Главные новости субботы и ночи: Лукашенко о возможной войне в Беларуси, граница с Польшей

Воскресенье, 14 ноября 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: Лукашенко о возможной войне в Беларуси, граница с Польшей
Sean Gallup/Getty Images

Лукашенко заговорил о возможной войне в Беларуси; Беларусь стягивает вооруженных силовиков к границе с Польшей – актуальные новости 13 ноября.

О Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у президента РФ Владимира Путина предоставить ему несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и предположил, что на территории страны могут начаться военные действия.

О польско-беларусской границе

Беларусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей. К польско-беларусской границе в районе пропускного пункта Кузница прибывают вооруженные беларусские силовики.

13 ноября во время исполнения служебных обязанностей у границы с Беларусью погиб польский военнослужащий.

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Украинская правда
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