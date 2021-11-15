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Bellingcat анонсували публікацію розслідування про “ваґнерівців” і Україну

Понеділок, 15 листопада 2021, 17:47
Христо Ґрозєв. Фото: getty images

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat заявила 14 листопада, що оприлюднить своє розслідування про плани української розвідки із захоплення бойовиків приватної військової компанії "Ваґнер" у 2020 році.

Джерело: twitter-сторінка Bellingcat, твіттер засновника й виконавчого директора групи Еліота Гіґінса 

Дослівно: "У цьому розслідуванні, яке ми плануємо оприлюднити в першій половині наступного тижня (цього тижня 15-21 листопада - ред.), викладено результати невтомної праці наших розслідувачів на чолі з Христо Ґрозєвим. Воно стане найбільш ґрунтовною спробою зазирнути в хід проваленої операції спецслужб, яка завершилась арештом 33 бойовиків у Білорусі в 2020 році".

Деталі: Обсяг тексту перевищує 11 тисяч слів. У ньому будуть викладені висновки журналістів, засновані на інтерв’ю з людьми, особисто причетними до операції.

За словами журналістів, це великий масив документальної інформації, включно з аудіо, відео та фото.

Крім того, журналісти звіряли власні висновки та твердження із заявами й коментарями офіційних посадових осіб. 

Керівник Bellingcat вважає, що їхній анонс вплинув на рішення Тимчасової слідчої комісії оприлюднити свої висновки 15 листопада.

Гіґінс також пообіцяв, що незабаром з’явиться і документальний фільм на основі цього розслідування.

Нагадаємо: Згідно з інформацією джерел "Української правди", українська розвідка готувала масштабну спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Ваґнер", причетних до військових злочинів на території України. Їх виманили з Росії до Білорусі, де вони мали сісти на пасажирський літак, який згодом примусово би посадили в Києві. Однак операцію зірвали в липні 2020 року після того, як силовики доповідали про хід операції в Офісі президента.

Що цьому передувало: 15 листопада ТСК Верховної Ради, яка займається розслідуванням справою "ваґнерівців", оприлюднила свої висновки, що операція дійсно планувалася й провалилася. Однак, за даними комісії, президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента не причетні до її провалу.

Знати більше: Голова ТСК щодо ''вагнерівців'' Безугла: ''Ми програли в контргрі між кількома спецслужбами''

Передісторія:

  • На початку вересня Ґрозєв обіцяв, що перша частина розслідування з’явиться до жовтня. 24 вересня Ґрозєв ще раз повторив обіцянку, що розслідування оприлюднять у "найближчі дні", проте воно так і не з’явилося. Уперше про розслідування журналістів Bellingcat громадськості стало відомо в березні.
  • У червні президент Зеленський заявив, що операцію готували "точно не в Україні". Також нещодавно Зеленський сказав, що спілкувався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про переміщення бойовиків ще до їх затримання.
  • У березні в Державному бюро розслідувань запевняли, що розслідують справу про провал спецоперації та проводять допити, зокрема Єрмака.

Українська правда
Теми: ВагнерЗеленськийАндрій ЄрмакРосіярозвідка


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