Bellingcat анонсировали публикацию расследования о "вагнеровцх" и Украине
Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat заявила 14 ноября, что опубликует свое расследование о планах украинской разведки по захвату боевиков частной военной компании "Вагнер" в 2020 году.
Источник: twitter-страница Bellingcat, твиттер основателя и исполнительного директора группы Элиота Хиггинса
Дословно: "В этом расследовании, которое мы планируем опубликовать в первой половине следующей недели (на этой неделе 15-21 ноября - ред.), изложены результаты неустанного труда наших расследователей во главе с Христом Грозевым. Оно станет наиболее основательной попыткой заглянуть в ход проваленной операции спецслужб, завершившейся арестом 33 боевиков в Беларуси в 2020 году".
Детали: Объем текста превышает 11 тысяч слов. В нем будут изложены выводы журналистов, основанные на интервью с людьми, лично причастными к операции.
По словам журналистов, это большой массив документальной информации, включая аудио, видео и фото.
Кроме того, журналисты сверяли свои выводы и утверждения с заявлениями и комментариями официальных должностных лиц.
Руководитель Bellingcat считает, что их анонс оказал влияние на решение Временной следственной комиссии обнародовать свои выводы 15 ноября.
Гиггинс также пообещал, что в скором времени появится и документальный фильм на основе этого расследования.
Напомним: Согласно информации источников "Украинской правды", украинская разведка готовила масштабную спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", причастных к военным преступлениям на территории Украины. Их выманили из России в Беларусь, где они должны были сесть на пассажирский самолет, который впоследствии принудительно посадили бы в Киеве. Однако операцию сорвали в июле 2020 года, после того как силовики доложили о ходе операции в Офисе президента.
Что этому предшествовало: 15 ноября ВСК Верховной Рады, которой вверили расследование дела "вагнеровцев", опубликовала свои выводы, что операция действительно планировалась и провалилась. Однако, по данным комиссии, президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента не причастны к ее провалу.
Знать больше: Глава ВСК по ''вагнеровцам'' Безуглая: ''Мы проиграли в контригре между несколькими спецслужбами''
Предыстория:
- В начале сентября Грозев обещал, что первая часть расследования появится до октября. 24 сентября Грозев еще раз повторил обещание, что расследование обнародуют "в ближайшие дни", однако оно так и не появилось. Впервые о расследовании журналистов Bellingcat общественности стало известно в марте.
- В июне президент Зеленский заявил, что операцию готовили "точно не в Украине". Также недавно Зеленский сказал, что общался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о перемещениях боевиков еще до их задержания.
- В марте в Государственном бюро расследований уверяли, что расследуют дело о провале спецоперации и проводят допросы, в частности Ермака.