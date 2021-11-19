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Новини 19 листопада: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

П'ятниця, 19 листопада 2021, 21:16
ФОТО Дмитро Ларін, УП

Ляшко заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус; президент Болгарії назвав Крим російським — актуальні новини 19 листопада.

Про коронавірус

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за останні два тижні в Україні поступово зменшується кількість хворих на коронавірус, що свідчить про те, що країна пройшла пік захворюваності. 

За його словами, наразі вакцинованих принаймні однією дозою 40% українців. Міністр додав, що питання бустерної дози вакцини піднімуть, коли хоча б 60% українців щепляться однією дозою вакцини проти коронавірусу. 

Також ще дві області почали втрачати ознаки "червоної" зони. На Львівщині 2 дні поспіль знижується завантаженість ліжок із киснем для covid-хворих, а на Черкащині почала знижуватися кількість госпіталізацій.

Про президента Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС. 

У зв’язку з цією заявою до Міністерства закордонних справ України запросили посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

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За добу 18 листопада в Україні зафіксували 20 050 нових випадків COVID-19 і 725 летальних випадків, госпіталізували 3 637 людей, одужало 22 304 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 294 320 людей.

Українська правда
Теми: Ляшко ВікторКрим


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