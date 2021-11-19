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Новости 19 ноября: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме

Пятница, 19 ноября 2021, 20:16
Новости 19 ноября: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме
Фото Дмитрий Ларин, УП

Ляшко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом; президент Болгарии назвал Крым российским – актуальные новости 19 ноября.

Про коронавирус

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за последние две недели в Украине постепенно уменьшается количество больных коронавирусом, это свидетельствует о том, что страна прошла пик заболеваемости.

По его словам, сейчас вакцинированы по крайней мере одной дозой 40% украинцев. Министр добавил, что вопрос бустерной дозы вакцины поднимут, когда хотя бы 60% украинцев будут привиты одной дозой вакцины против коронавируса.

Также еще две области начали терять признаки "красной" зоны. Во Львовской области 2 дня подряд снижается загруженность кроватей с кислородом для covid-больных, а в Черкасской области начало снижаться количество госпитализаций.

Про президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, считает Крым российской территорией и заявляет о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

В связи с этим заявлением в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

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За сутки 18 ноября в Украине зафиксировали 20 050 новых случаев COVID-19 и 725 летальных исходов, госпитализировали 3 637 человек, выздоровели 22 304 человека. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 294 320 человек.

Украинская правда

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Темы: Ляшко ВикторКрым
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