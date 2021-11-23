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Новини 23 листопада: оточення Путіна про Україну, серйозна ДТП в Болгарії

Вівторок, 23 листопада 2021, 20:47
ДТП у Болгарії. Фото: Укрінформ

У Путіна запевняють, що не планують нападати на Україну; в Болгарії 45 людей загинули в результаті ДТП і загоряння автобуса — актуальні новини 23 листопада.

Про заяви оточення Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не готується до жодних агресивних планів щодо України. Він вважає, що "найкращою гарантією безпеки" є "реалізація мінських домовленостей", а збройні сили в Україні можуть готуватися до силового вирішення конфлікту на Донбасі і в РФ через це "глибоко стурбовані".

Також секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що "в Україні може спалахнути" так, що мільйони українців змушені будуть втікати закордон. Патрушева вважають частиною найближчого оточення Володимира Путіна та одним із найбільш впливових високопосадовців Кремля. 

Натомість на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії авторитетне американське медіа CNN зі своїх джерел заявило, що влада США розглядає варіант надання додаткової військової допомоги та озброєння Україні.

Про ДТП в Болгарії

У ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.

В ефірі TV21 македонський прем’єр назвав аварію "жахливою трагедією", уточнивши, що автобус повертався зі Стамбула, де громадяни були на екскурсії. 

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Українська правда
Теми: РосіяБолгаріявійнаДТП


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