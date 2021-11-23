Новости 23 ноября: окружение Путина об Украине, серьезное ДТП в Болгарии

В Путина уверяют, что не планируют нападать на Украину; в Болгарии 45 человек погибли в результате ДТП и возгорания автобуса - актуальные новости 23 ноября.

О заявлениях окружения Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Он считает, что "наилучшей гарантией безопасности" является "реализация минских договоренностей", а вооруженные силы в Украине могут готовится к силовому решению конфликта на Донбассе и в РФ из-за этого "глубоко обеспокоены".

Также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что "в Украине может вспыхнуть" так, что миллионы украинцев вынуждены будут бежать за границу. Патрушева считают частью ближайшего окружения Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных чиновников Кремля.

На фоне опасений относительно возможного вторжения России авторитетное американское медиа CNN из своих источников утверждает, что власти США рассматривают вариант предоставления дополнительной военной помощи и вооружения Украине.

О ДТП в Болгарии

В ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

В эфире TV21 македонский премьер назвал аварию "ужасающей трагедией", уточнив, что автобус возвращался из Стамбула, где граждане были на экскурсии.

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