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Головні новини п'ятниці і ночі: Зеленський про держпереворот в Україні, новий штам COVID-19

Субота, 27 листопада 2021, 08:00
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Зеленський розповів, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні; у ВООЗ віднесли новий COVID-штам до таких, чиї мутації насторожують — актуальні новини 26 листопада.

Про державний переворот в Україні

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського із журналістами глава держави заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.

Ахметов відповів на заяви Зеленського про втягування бізнесмена у війну та держпереворот, назвавши це "суцільною брехнею".

Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів державного перевороту в Україні. За його словами, спробу державного перевороту, про яку згадав Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму.

Про коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці -  B.1.1.529, "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.

Про інші важливі новини

Серед 600 пасажирів, які прибули до Нідерландів двома рейсами з Південної Африки, може бути близько 85 хворих на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що з нинішніми темпами вакцинації бустерну (третю) дозу не будуть запроваджувати найближчим часом.

Президент США Джо Байден заявив, що планує провести телефонні розмови з  Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

У Міжнародному валютному фонді заявляють, що через газопровід "Північний потік-2" щорічні доходи України від надання в експлуатацію своєї ГТС знизяться приблизно до 1,2 млрд доларів до 2024 року.

 Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами ДСНС для перельотів у період з 19 по 22 листопада та літав в Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком. Єрмак каже, що був у державній резиденції у Гуті 19-20 листопада, але не святкував там своє 50-річчя 21 листопада.

Українська правда


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