Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о госперевороте в Украине, новый штамм COVID-19

Суббота, 27 ноября 2021, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о госперевороте в Украине, новый штамм COVID-19
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Зеленский рассказал, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине; в ВОЗ отнесли новый COVID-штамм к таким, чьи мутации настораживают — актуальные новости 26 ноября.

О государственном перевороте в Украине

Во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.

Ахметов ответил на заявления Зеленского о втягивании бизнесмена в войну и госпереворот, назвав это "сплошной ложью".

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине. По его словам, попытку государственного переворота, о которой упомянул Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму.

О коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке - B.1.1.529, "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.

О других важных новостях

Среди 600 пассажиров, прибывших в Нидерланды двумя рейсами из Южной Африки, может быть около 85 больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с нынешними темпами вакцинации бустерную (третью) дозу не будут вводить в ближайшее время.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен провести телефонные разговоры с  Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

В Международном валютном фонде заявляют, что из-за газопровода "Северный поток-2" ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей ГТС снизятся примерно до 1,2 млрд долларов к 2024 году.

Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС для перелетов в период с 19 по 22 ноября и летал в Гуту вместе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком.  Ермак говорит, что был в государственной резиденции в Гуте 19-20 ноября, но не праздновал там свое 50-летие 21 ноября.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Последние новости
17:32
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: