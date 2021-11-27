Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о госперевороте в Украине, новый штамм COVID-19

Суббота, 27 ноября 2021, 08:00
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Зеленский рассказал, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине; в ВОЗ отнесли новый COVID-штамм к таким, чьи мутации настораживают — актуальные новости 26 ноября.

О государственном перевороте в Украине

Во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.

Ахметов ответил на заявления Зеленского о втягивании бизнесмена в войну и госпереворот, назвав это "сплошной ложью".

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине. По его словам, попытку государственного переворота, о которой упомянул Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму.

О коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке - B.1.1.529, "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.

О других важных новостях

Среди 600 пассажиров, прибывших в Нидерланды двумя рейсами из Южной Африки, может быть около 85 больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с нынешними темпами вакцинации бустерную (третью) дозу не будут вводить в ближайшее время.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен провести телефонные разговоры с  Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

В Международном валютном фонде заявляют, что из-за газопровода "Северный поток-2" ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей ГТС снизятся примерно до 1,2 млрд долларов к 2024 году.

Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС для перелетов в период с 19 по 22 ноября и летал в Гуту вместе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком.  Ермак говорит, что был в государственной резиденции в Гуте 19-20 ноября, но не праздновал там свое 50-летие 21 ноября.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ

Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко

Новости 29 ноября: Эрдоган о Зеленском и Путине, “Омикроне” и Украине

Арахамия говорит, что Ткаченко передумал с отставкой: сам министр отрицает

Полиция составила протокол за "вечеринку блогеров" во Львове

Все новости...
Последние новости
03:45
СМИ: Китайская провинция вводит систему наблюдения за журналистами и иностранцами
02:43
США ужесточили рекомендации по прививкам — теперь все взрослые должны получить бустер
01:43
Суд по делу Саакашвили отложили
00:48
В Вене возобновились переговоры по ядерному соглашению с Ираном
23:57
Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч"
23:26
В Крыму из-за непогоды без электричества осталось почти 60 тысяч человек
22:35
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
22:20
Более половины поляков считают реальной угрозу российского вторжения в Украину
21:55
Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ
21:33
Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко
Все новости...