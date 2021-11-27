Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о госперевороте в Украине, новый штамм COVID-19

Зеленский рассказал, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине; в ВОЗ отнесли новый COVID-штамм к таким, чьи мутации настораживают — актуальные новости 26 ноября.

О государственном перевороте в Украине

Во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.

Ахметов ответил на заявления Зеленского о втягивании бизнесмена в войну и госпереворот, назвав это "сплошной ложью".

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине. По его словам, попытку государственного переворота, о которой упомянул Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму.

О коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке - B.1.1.529, "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.

О других важных новостях

Среди 600 пассажиров, прибывших в Нидерланды двумя рейсами из Южной Африки, может быть около 85 больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с нынешними темпами вакцинации бустерную (третью) дозу не будут вводить в ближайшее время.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен провести телефонные разговоры с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

В Международном валютном фонде заявляют, что из-за газопровода "Северный поток-2" ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей ГТС снизятся примерно до 1,2 млрд долларов к 2024 году.

Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС для перелетов в период с 19 по 22 ноября и летал в Гуту вместе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком. Ермак говорит, что был в государственной резиденции в Гуте 19-20 ноября, но не праздновал там свое 50-летие 21 ноября.