Кількість загиблих в обвалі будівлі в Лагосі сягнула 16

Кількість загиблих в обвалі будівлі в нігерійському Лагосі зросла до 16.

Джерело: Reuters

Деталі: Дев'ятьох людей знайшли живими.

Кількість людей, які заблоковані завалом, невідома. Як уточнюється, інтерв'ю з робітниками засвідчили, що на момент обвалення будівлі на місці перебувало до 40 осіб, що набагато менше, ніж початкова цифра у 100 осіб, зазначена свідками.

Уряд штату Лагос заявив, що призупинив роботу свого головного архітектора на невизначений термін і розпочав незалежне розслідування причин обвалу того, що мало стати житловим будинком високого класу.

Передісторія: 2 листопада в престижному районі Ікої в Лагосі обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок. Він був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення розкішних квартир, таунхаусів та пентхаусів.