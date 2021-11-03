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Кількість загиблих в обвалі будівлі в Лагосі сягнула 16

Середа, 3 листопада 2021, 05:41
Кількість загиблих в обвалі будівлі в Лагосі сягнула 16
PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images

Кількість загиблих в обвалі будівлі в нігерійському Лагосі зросла до 16.

Джерело: Reuters

Деталі: Дев'ятьох людей знайшли живими.

Кількість людей, які заблоковані завалом, невідома. Як уточнюється, інтерв'ю з робітниками засвідчили, що на момент обвалення будівлі на місці перебувало до 40 осіб, що набагато менше, ніж початкова цифра у 100 осіб, зазначена свідками.

Уряд штату Лагос заявив, що призупинив роботу свого головного архітектора на невизначений термін і розпочав незалежне розслідування причин обвалу того, що мало стати житловим будинком високого класу.

Передісторія: 2 листопада в престижному районі Ікої в Лагосі обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок. Він був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення розкішних квартир, таунхаусів та пентхаусів.

Теми: Африка
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