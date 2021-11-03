Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Таран: Важливо мати спроможність воювати разом із НАТО ще до вступу в Альянс

Середа, 3 листопада 2021, 22:25
Андрій Таран, фото з сайту Міноборони

Андрій Таран, відставку якого підтримала Верховна Рада, переконаний у безповоротності євроатлантичного курсу України і необхідності бути готовими воювати разом із членами НАТО ще до вступу в Альянс.

Джерело: заява Андрія Тарана про результати роботи Міністерства оборони України на сайті Міноборони

Пряма мова: "Зміни, що відбувалися впродовж останніх півтора року у Міністерстві оборони та Збройних силах, дозволили забезпечити безповоротність нашого євроатлантичного курсу: точку неповернення пройдено, відмова від реформ є неможливою. Це головний висновок, який можу зробити після завершення своєї каденції на одній з ключових посад у секторі безпеки та оборони нашої держави.

Іншим вагомим здобутком вважаю забезпечення формування якісно нового складу керівництва Збройними силами України. 

На чолі Збройних сил стали генерали та офіцери без радянського минулого, з авторитетом серед особового складу та безцінним досвідом бойових дій під час російсько-української війни, націлені на реформи та будівництво армії за євроатлантичними стандартами. Це особистості, під чиїм керівництвом наше військо щодень набуватиме все більшої взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО". 

Деталі: Таран вірить, що "це покоління керівників ЗСУ здатне привести Україну до членства у Північноатлантичному альянсі".

На його думку, майбутнє належить тим офіцерам, які мають тип військового мислення, заснованого на євроатлантичних стандартах. 

Таран нагадав, що з вересня 2021 року військові навчальні заклади почали підготовку слухачів за новими освітніми програмами з використанням оновленої доктринальної бази на основі методичних підходів держав-членів НАТО. 

У найближчій перспективі система військової освіти має бути трансформована, щоб привести її у відповідність до принципів та підходів, які прийняті в Альянсі.

Пряма мова: "Ми стоїмо на першій лінії боротьби із Російською імперією. Тому повинні співпрацювати з Альянсом у всіх сферах діяльності, починаючи від військового планування, передачі навичок, командування, контролю, комунікації. 

Обладнання і техніка – це дуже важливо, але я ставлю на спроможність воювати разом із нашими союзниками. Мати цю взаємозамінність, можливість та спроможність воювати разом – важливо ще до того часу, як ми станемо членами НАТО".

Більше деталей: За словами Тарана, 2020-й та 2021-й роки для Міноборони та для ЗСУ "були досить напруженими, але водночас продуктивними". 

На заміну Воєнної доктрини України вперше розроблена Стратегія воєнної безпеки, яка ґрунтується на положеннях Стратегії національної безпеки України. На нових засадах за активної участі іноземних радників розроблено Стратегічний оборонний бюлетень України. Вперше в історії незалежної України затверджено План оборони держави.

Також відбулося "революційне зближення зі США та підписання унікальних двосторонніх стратегічних угод", наголосив Таран.

Передісторія:

Олена Рощенко, УП
Теми: Таран АндрійМіноборониЗбройні силиНАТОармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Аваков розповів, як РНБО вводила санкції: Папки за 5 хвилин до засідання і жодних доказів

фото У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану

відео У Лаврі митрополит Павло з "братами" поскандалив з журналістами

фотоПутін та Лукашенко закріпили свій союз декретом

фото У водія вперше забрали авто за несплачені штрафи

Арахамія назвав "антивакцинаторів" у Раді

Усі новини...
Таран Андрій
У “Слузі народу” просили міністрів не звітувати перед відставкою, щоб заощадити час
Таран подав у відставку з посади міністра оборони
Збитки бюджету на 700 млн: ексзаступнику Тарана повідомили про підозру
Останні новини
00:35
Помер керівник київського театру на Подолі Віталій Малахов
00:16
Київ випустив облігацій на 300 мільйонів
00:05
Скандал у Лаврі з журналістами: поліція відкрила провадження
23:47
Головне з закордоння: таблетки від COVID, помилування Саакашвілі, "червона зона" для України
23:41
В Україні з’явиться фонд для підтримки кредитування малих аграріїв
23:35
Українець вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу
23:21
Новини економіки: нові міністри, ВВП, накопичувальна пенсія
23:10
У Латвії виплачуватимуть компенсації в разі ускладнень після вакцинації від COVID-19
23:05
Аваков: Я сказав Зеленському – правильно мені йти у відставку, а вам шукати інші рішення
22:25
Делегація Європарламенту приїхала до Тайваню, Китаю погрожує ЄС наслідками
Усі новини...