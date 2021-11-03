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Таран: Важливо мати спроможність воювати разом із НАТО ще до вступу в Альянс

Середа, 3 листопада 2021, 21:25
Таран: Важливо мати спроможність воювати разом із НАТО ще до вступу в Альянс
Андрій Таран, фото з сайту Міноборони

Андрій Таран, відставку якого підтримала Верховна Рада, переконаний у безповоротності євроатлантичного курсу України і необхідності бути готовими воювати разом із членами НАТО ще до вступу в Альянс.

Джерело: заява Андрія Тарана про результати роботи Міністерства оборони України на сайті Міноборони

Пряма мова: "Зміни, що відбувалися впродовж останніх півтора року у Міністерстві оборони та Збройних силах, дозволили забезпечити безповоротність нашого євроатлантичного курсу: точку неповернення пройдено, відмова від реформ є неможливою. Це головний висновок, який можу зробити після завершення своєї каденції на одній з ключових посад у секторі безпеки та оборони нашої держави.

Іншим вагомим здобутком вважаю забезпечення формування якісно нового складу керівництва Збройними силами України. 

На чолі Збройних сил стали генерали та офіцери без радянського минулого, з авторитетом серед особового складу та безцінним досвідом бойових дій під час російсько-української війни, націлені на реформи та будівництво армії за євроатлантичними стандартами. Це особистості, під чиїм керівництвом наше військо щодень набуватиме все більшої взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО". 

Деталі: Таран вірить, що "це покоління керівників ЗСУ здатне привести Україну до членства у Північноатлантичному альянсі".

На його думку, майбутнє належить тим офіцерам, які мають тип військового мислення, заснованого на євроатлантичних стандартах. 

Таран нагадав, що з вересня 2021 року військові навчальні заклади почали підготовку слухачів за новими освітніми програмами з використанням оновленої доктринальної бази на основі методичних підходів держав-членів НАТО. 

У найближчій перспективі система військової освіти має бути трансформована, щоб привести її у відповідність до принципів та підходів, які прийняті в Альянсі.

Пряма мова: "Ми стоїмо на першій лінії боротьби із Російською імперією. Тому повинні співпрацювати з Альянсом у всіх сферах діяльності, починаючи від військового планування, передачі навичок, командування, контролю, комунікації. 

Обладнання і техніка – це дуже важливо, але я ставлю на спроможність воювати разом із нашими союзниками. Мати цю взаємозамінність, можливість та спроможність воювати разом – важливо ще до того часу, як ми станемо членами НАТО".

Більше деталей: За словами Тарана, 2020-й та 2021-й роки для Міноборони та для ЗСУ "були досить напруженими, але водночас продуктивними". 

На заміну Воєнної доктрини України вперше розроблена Стратегія воєнної безпеки, яка ґрунтується на положеннях Стратегії національної безпеки України. На нових засадах за активної участі іноземних радників розроблено Стратегічний оборонний бюлетень України. Вперше в історії незалежної України затверджено План оборони держави.

Також відбулося "революційне зближення зі США та підписання унікальних двосторонніх стратегічних угод", наголосив Таран.

Передісторія:

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Таран АндрійМіноборониЗбройні силиНАТОармія
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