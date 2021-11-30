Новини 30 листопада: коронавірус в Україні, Лукашенко про Крим

КШЕ вважає, що шість областей готові вийти з "червоної" зони; Лукашенко зібрався до Криму і каже, що цим визнає півострів російським — актуальні новини 30 листопада.

Про коронавірус в Україні

В Україні шість областей можуть вийти з "червоної" зоні епідемічної небезпеки поширення коронавірусу, оскільки в них стабілізувалися епідемічні показники. Нині у 10 регіонах перевищений рівень госпіталізації, але всі вони, крім Закарпатської області, рухаються в сторону покращення ситуації.

Також із 6 грудня невакциновані громадяни не зможуть відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, кав’ярні й ресторани навіть у "жовтих" зонах епідемічної небезпеки, а з 9 грудня вакцинація стане обов'язковою для працівників ще низки сфер.

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення і отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Про Лукашенка та Крим

"Крим де-факто, я тоді ще сказав – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", — Олександр Лукашенко заявив, що має намір відвідати окупований Росією Крим разом із президентом РФ Володимиром Путіним, а його приїзд означатиме визнання анексії.

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