Новости 30 ноября: коронавирус в Украине, Лукашенко о Крыме

КШЭ считает, что шесть областей готовы выйти из "красной" зоны; Лукашенко сказал, что собрался в Крым, и говорит, что этим признает полуостров российским — актуальные новости 30 ноября.

О коронавирусе в Украине

В Украине шесть областей могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, поскольку в них стабилизировались эпидемические показатели. В настоящее время в 10 регионах превышен уровень госпитализации, но все они, кроме Закарпатской области, двигаются в сторону улучшения ситуации.

С 6 декабря невакцинированные граждане не смогут посещать концерты, кинопоказы, спортзалы, кофейни и рестораны даже в "желтых" зонах эпидемической опасности, а с 9 декабря вакцинация станет обязательной для работников еще ряда сфер.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях и получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

О Лукашенко и Крыме

"Крым де-факто, я тогда еще сказал, – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", – Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить оккупированный Россией Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, а его приезд будет означать признание аннексии.

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