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Новости 30 ноября: коронавирус в Украине, Лукашенко о Крыме

Вторник, 30 ноября 2021, 20:01
Новости 30 ноября: коронавирус в Украине, Лукашенко о Крыме
Министр здравохранения Виктор Ляшко. Фото: Дмитрий Ларин, УП

КШЭ считает, что шесть областей готовы выйти из "красной" зоны; Лукашенко сказал, что собрался в Крым, и говорит, что этим признает полуостров российским — актуальные новости 30 ноября.

О коронавирусе в Украине

В Украине шесть областей могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, поскольку в них стабилизировались эпидемические показатели. В настоящее время в 10 регионах превышен уровень госпитализации, но все они, кроме Закарпатской области, двигаются в сторону улучшения ситуации.

С 6 декабря невакцинированные граждане не смогут посещать концерты, кинопоказы, спортзалы, кофейни и рестораны даже в "желтых" зонах эпидемической опасности, а с 9 декабря вакцинация станет обязательной для работников еще ряда сфер.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях и получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

О Лукашенко и Крыме

"Крым де-факто, я тогда еще сказал, – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", – Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить оккупированный Россией Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, а его приезд будет означать признание аннексии.

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О других важных новостях

Карибское государство Барбадос официально отстранило от должности главы государства королеву Елизавету II и 30 ноября стало самой молодой республикой в ​​мире.

Перепись населения в Украине будет проведена в сотрудничестве с Apple — Министерство цифровой трансформации подписало с американской компанией меморандум о взаимопонимании. Официальная перепись должна пройти в 2023 году.

Рада приняла налоговый закон №5600, который должен ударить по бизнес-империи Рината Ахметова, в то же время уменьшить налоговую нагрузку на бизнес Юрия Косюка — за проголосовали 255 нардепов.

Жители Австрии, которые откажутся делать прививку от COVID-19 с февраля, когда это будет обязательно, могут подвергнуться штрафу до 7200 евро — об этом говорится в проекте закона об обязательной вакцинации.

Аттестационная коллегия МОН отменила решение о присуждении Илье Киви научной степени "кандидат наук по госуправлению". Научный руководитель Кивы был лишен права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

За сутки 29 ноября в Украине зафиксировали 10 554 новых случаев COVID-19 и 561 летальный случай, госпитализировали 1 749 человек, поправились 25 318 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 226 059 человек.

Украинская правда

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Темы: Ляшко ВикторЛукашенкоКрым
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