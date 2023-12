США і Британія закликають покарати винних у смерті Гандзюк

У посольстві США та Британії закликають у треті роковини смерті антикорупційної активістки Катерина Гандзюк притягнути до відповідальності винних у її смерті.

Джерело: посольство США в Україні, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс

Дослівно посольство США: "У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя".

