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США і Британія закликають покарати винних у смерті Гандзюк

Четвер, 4 листопада 2021, 14:52

У посольстві США та Британії закликають у треті роковини смерті антикорупційної активістки Катерина Гандзюк притягнути до відповідальності винних у її смерті.

Джерело: посольство США в Україні, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс

Дослівно посольство США: "У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя".

Деталі: Сіммонс зазначила, що "її думки із родиною Гандзюк", котра померла 3 роки тому після нападу кислотою.

Пряма мова Сіммонс: "Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань".

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Що було раніше:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством: координатор нападу Сергій Торбін отримав 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

Українська правда
Теми: напад на ГандзюкСШАБританія


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