США і Британія закликають покарати винних у смерті Гандзюк

У посольстві США та Британії закликають у треті роковини смерті антикорупційної активістки Катерина Гандзюк притягнути до відповідальності винних у її смерті.

Джерело: посольство США в Україні, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс

Дослівно посольство США: "У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя".

On the third anniversary of her death, we remember civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk. We honor her courage and dedication, and we urge authorities to bring to justice all those behind the attack that took her life. pic.twitter.com/VgZdYSQIuF — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Деталі: Сіммонс зазначила, що "її думки із родиною Гандзюк", котра померла 3 роки тому після нападу кислотою.

Пряма мова Сіммонс: "Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань".

3 роки тому антикорупційна активістка Катерина #Гандзюк померла після нападу кислотою. Мої думки з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань. pic.twitter.com/KM698QLmMI — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021

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