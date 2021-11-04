США і Британія закликають покарати винних у смерті Гандзюк
У посольстві США та Британії закликають у треті роковини смерті антикорупційної активістки Катерина Гандзюк притягнути до відповідальності винних у її смерті.
Джерело: посольство США в Україні, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс
Дослівно посольство США: "У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.
Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя".
On the third anniversary of her death, we remember civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk. We honor her courage and dedication, and we urge authorities to bring to justice all those behind the attack that took her life. pic.twitter.com/VgZdYSQIuF— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021
Деталі: Сіммонс зазначила, що "її думки із родиною Гандзюк", котра померла 3 роки тому після нападу кислотою.
Пряма мова Сіммонс: "Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань".
3 роки тому антикорупційна активістка Катерина #Гандзюк померла після нападу кислотою. Мої думки з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань. pic.twitter.com/KM698QLmMI— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021
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Що було раніше:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством: координатор нападу Сергій Торбін отримав 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.