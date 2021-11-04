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США и Британия призывают наказать виновных в смерти Гандзюк

Четверг, 4 ноября 2021, 13:52
США и Британия призывают наказать виновных в смерти Гандзюк

В посольстве США и Британии призывают в третью годовщину смерти антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк привлечь к ответственности виновных в ее смерти.

Источник: посольство США в Украине, посол Британии в Украине Мелинда Симмонс

Дословно посольство США: "В третью годовщину ее смерти мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Мы уважаем ее отвагу и преданность, и мы призываем власть привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь".

Детали: Симмонс отметила, что "ее мысли с семьей Гандзюк", умершей 3 года назад после нападения кислотой.

Прямая речь Симмонс: "Я восхищаюсь отвагой Кати и других украинских активисток. Мы призываем привлечь виновных к ответственности без лишних проволочек".

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Что было раньше:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 обвиняемым после того, как они признали свою вину и пошли на сделку со следствием: координатор нападения Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкСШАВеликобритания
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