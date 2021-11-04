США и Британия призывают наказать виновных в смерти Гандзюк
В посольстве США и Британии призывают в третью годовщину смерти антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк привлечь к ответственности виновных в ее смерти.
Источник: посольство США в Украине, посол Британии в Украине Мелинда Симмонс
Дословно посольство США: "В третью годовщину ее смерти мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.
Мы уважаем ее отвагу и преданность, и мы призываем власть привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь".
On the third anniversary of her death, we remember civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk. We honor her courage and dedication, and we urge authorities to bring to justice all those behind the attack that took her life. pic.twitter.com/VgZdYSQIuF— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021
Детали: Симмонс отметила, что "ее мысли с семьей Гандзюк", умершей 3 года назад после нападения кислотой.
Прямая речь Симмонс: "Я восхищаюсь отвагой Кати и других украинских активисток. Мы призываем привлечь виновных к ответственности без лишних проволочек".
3 роки тому антикорупційна активістка Катерина #Гандзюк померла після нападу кислотою. Мої думки з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань. pic.twitter.com/KM698QLmMI— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021
Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова
Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки
Что было раньше:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 обвиняемым после того, как они признали свою вину и пошли на сделку со следствием: координатор нападения Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.