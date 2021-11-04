США и Британия призывают наказать виновных в смерти Гандзюк

В посольстве США и Британии призывают в третью годовщину смерти антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк привлечь к ответственности виновных в ее смерти.

Источник: посольство США в Украине, посол Британии в Украине Мелинда Симмонс

Дословно посольство США: "В третью годовщину ее смерти мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Мы уважаем ее отвагу и преданность, и мы призываем власть привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь".

On the third anniversary of her death, we remember civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk. We honor her courage and dedication, and we urge authorities to bring to justice all those behind the attack that took her life. pic.twitter.com/VgZdYSQIuF — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Детали: Симмонс отметила, что "ее мысли с семьей Гандзюк", умершей 3 года назад после нападения кислотой.

Прямая речь Симмонс: "Я восхищаюсь отвагой Кати и других украинских активисток. Мы призываем привлечь виновных к ответственности без лишних проволочек".

3 роки тому антикорупційна активістка Катерина #Гандзюк померла після нападу кислотою. Мої думки з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань. pic.twitter.com/KM698QLmMI — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021

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