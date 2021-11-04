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Голодуючий Саакашвілі написав листа в Україну: скаржиться на дуже погані аналізи

Четвер, 4 листопада 2021, 14:04
Голодуючий Саакашвілі написав листа в Україну: скаржиться на дуже погані аналізи
Міхеіл Саакашвілі, фото AFP via Getty Images

Голова виконкому Національної ради реформ при президентові України Міхеіл Саакашвілі, який наразі голодує в грузинській в'язниці, написав листа українській омбудсменці Людмилі Денісовій. В ньому він розповідає, що результати його аналізів "сильно погіршилися" з початку голодування.

Джерело: пост Денісової у Facebook

Пряма мова Саакашвілі: "В останні дні показники аналізів сильно погіршилися".

Деталі: Уповноважена з прав людини Денісова нагадала, що "громадянин України" Саакашвілі голодує вже 35 днів і стан його здоров’я критичний.

Вона закликала керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не можна катувати, принижувати або поводитись з ним не по-людському.

Також Денісова попросила грузинську владу забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою.

 

Що було раніше: Особистий лікар колишнього президента Грузії Ніколоз Кіпшидзе казав, що стан здоров'я Саакашвілі погіршується, і він втратив 10% своєї ваги.

Передісторія:

  • 1 жовтня рем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • Стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
  • Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці у місті Руставі.
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.
  • 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях.

Читайте також Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Українська правда
Теми: Саакашвіліздоров'я
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