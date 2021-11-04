Венедіктова в річницю смерті Гандзюк прозвітувала про хід розслідування і судів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прозвітувала в річницю смерті Катерини Гандзюк про те, що правоохоронці у справі нападу на активістку висунули 18 підозр і скерували 9 обвинувальних актів до судів.

Джерело: заява Венедіктової на facebook-сторінці

Пряма мова: "Треті роковини смерті Катерини Гандзюк – справедливість повинна бути невідворотною.

Ми крок за кроком рухаємося до справедливості, за яку так боролася Катерина. Пам’ятаємо, що боролася, на жаль, ціною життя. Тому робимо все можливе для того, щоб всі винні понесли невідворотне покарання".

Деталі: Генеральний прокурор повідомила, що наразі під вартою перебувають колишній голова (Владислав Мангер - УП) та помічник депутата Херсонської обласної ради (Олексій Левін - УП), підозрювані в замовленні та організації нападу на Гандзюк.

Також покарано п’ятьох безпосередніх виконавців нападу, які відбувають строк за ґратами.

Загалом в ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам. До суду скерували 9 кримінальних проваджень, більшість з яких уже розглянуто судами з винесенням обвинувальних вироків.

Також у суді розглядають справу стосовно 5 осіб, які у травні 2018 року влаштували масові заворушення біля районної державної адміністрації, де працювала Гандзюк.

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