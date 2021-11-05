За добу у "Борисполі" спіймали 17 людей з підозрілими covid-сертифікатами

За добу 4 листопада в аеропорту "Бориспіль" виявили 17 документів про вакцинацію з ознаками підробки.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "4 листопада на території аеропорту "Бориспіль" у 17 осіб виявили документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки".

Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 ККУ щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів обіцяють провести перевірку та надати відповідну правову кваліфікацію.

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