За добу у "Борисполі" спіймали 17 людей з підозрілими covid-сертифікатами
П'ятниця, 5 листопада 2021, 10:04
За добу 4 листопада в аеропорту "Бориспіль" виявили 17 документів про вакцинацію з ознаками підробки.
Джерело: поліція Київської області
Дослівно: "4 листопада на території аеропорту "Бориспіль" у 17 осіб виявили документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки".
Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 ККУ щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів обіцяють провести перевірку та надати відповідну правову кваліфікацію.
Передісторія:
- Через підроблені сертифікати про вакцинацію колишньої народної депутатки Надії Савченко та її сестри розпочато кримінальне провадження.
- Станом на 23 жовтня в Україні було відкрито близько 800 проваджень щодо підробних сертифікатів або тестів на коронавірус.
- 22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.
- 27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.
Українська правда