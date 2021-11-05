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За добу у "Борисполі" спіймали 17 людей з підозрілими covid-сертифікатами

П'ятниця, 5 листопада 2021, 09:04
За добу у Борисполі спіймали 17 людей з підозрілими covid-сертифікатами
Фото поліції

За добу 4 листопада в аеропорту "Бориспіль" виявили 17 документів про вакцинацію з ознаками підробки.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "4 листопада на території аеропорту "Бориспіль" у 17 осіб виявили документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки".

Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 ККУ щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів обіцяють провести перевірку та надати відповідну правову кваліфікацію.

Передісторія:

  • Через підроблені сертифікати про вакцинацію колишньої народної депутатки Надії Савченко та її сестри розпочато кримінальне провадження.
  • Станом на 23 жовтня в Україні було відкрито близько 800 проваджень щодо підробних сертифікатів або тестів на коронавірус.
  • 22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.
  • 27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.

Українська правда

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Теми: поліціякоронавірусвакцинаціяБориспіль
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