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Німеччина: невідомий напав із ножем на пасажирів потягу

Субота, 6 листопада 2021, 13:57

На півдні Німеччини стався ножовий напад на пасажирів потягу, внаслідок чого кілька осіб отримали поранення. 

Як зазначає "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle, напад стався на поїзді Intercity Express (ICE) між баварськими містами Регенсбургом і Нюрнбергом. 

Напад стався близько 9 годин ранку. Поранення отримали троє пасажирів, при чому у двох вони серйозні. Попри це,  жодна з травм не несе загрози життю.

У поліції повідомили про затримання нападника. За їх інформацією, нападник не мав спільників та діяв один. Також там зазначають, що напад не має безпосереднього зв'язку із тероризмом. 

Наразі поїзд був зупинений поблизу міста Зойберсдорф на південь від Нюрнберга.

У Deutsche Bahn уточнили, що через напад залізнична лінія між Зойберсдорфом і Нюрнбергом була закрита.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
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