Кулеба доручив дипломатам докласти зусиль заради вільних мандрівок українців в ЄС

Після рішення ЄС виключити Україну зі свого "зеленого списку" туристичних поїздок глава МЗС Дмитро Кулаба доручив усім дипломатичним установам України у країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими.

Про це повідомила пресслужба МЗС у вівторок, пише "Європейська правда".

У МЗС наголосили, що рішення Ради ЄС про виключення України із переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС, було ухвалене з огляду на поточну епідемічну ситуацію в Україні.

"Звертаємо вашу увагу, що офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України з "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу. Кожна країна-член ЄС самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти, які обмеження застосовувати чи ні", – зазначили у міністерстві.

МЗС України активно працює над тим, щоб навіть попри виключення України із "зеленого списку", українці могли здійснювати поїздки до країн ЄС, зазначили у відомстві.

"Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України у країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими", – йдеться у повідомленні.

Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців