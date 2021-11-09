Білорусь звинуватила Польщу і обурилась через стягнення військ

Міністерство оборони Білорусі викликало військового аташе Польщі Ярослава Кембровського і заявило йому про "безпідставні та неправомірні звинувачення польської сторони у причетності білоруських військовослужбовців до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні".

Як пише "Європейська правда", про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на пресслужбу відомства.

Білоруська сторона зазначила, що для пред'явлення таких серйозних претензій "потрібні вагомі докази", без яких звинувачення "розцінюються як провокація щодо Збройних Сил нашої країни".

Разом з тим, Міноборони Білорусі заявило про стурбованість через збільшення чисельності польських військовослужбовців біля кордонів і "відсутність об'єктивної аргументації їхнього знаходження".

"У цьому контексті полковнику ще раз було доведено, що відповідно до регіональних заходів довіри та безпеки передбачається направлення повідомлення та запрошення білоруських спостерігачів за військовою діяльністю, в якій беруть участь 6 тисяч і більше військовослужбовців", - зазначили у білоруському відомстві.

Мінськ заявив, що досі не отримав від польської сторони "ні повідомлення, ні запрошення спостерігачів".

У відомстві заявили, що Міністерство національної оборони Польщі "наразі не готове до конструктивного діалогу зі спірних питань, що виникли, або не бажає діалогу".

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

У вівторок, 9 листопада, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у телефонній розмові заявив президенту РФ Владіміру Путіну про "особливе занепокоєння" через стягнення на кордон регулярних військ Польщі у зв'язку з міграційною кризою.