Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО

Зеленський виступив у Раді зі щорічним посланням; Путін хоче від НАТО гарантій, що Україна не вступить до Альянсу — актуальні новини 1 грудня.

Про послання Зеленського

В своєму щорічному зверненні з трибуни парламенту Зеленський заявив, що в Україні запровадять "економічний паспорта українця" — рахунки для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

Зеленський вважає, що українська влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією. Також у 2022 році влада надасть квартири всім ветеранам АТО та ООС, які стоять у черзі на житло від держави.

Крім того Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" учаснику бойових дій у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним "Да Вінчі".

Про Путіна та НАТО

Путін хоче розпочати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. Генсек НАТО на це заявив, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО.

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