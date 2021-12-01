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Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО

Середа, 1 грудня 2021, 20:52
Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді 1 грудня 2021 року. Фото: Дмитро Ларін, УП

Зеленський виступив у Раді зі щорічним посланням; Путін хоче від НАТО гарантій, що Україна не вступить до Альянсу — актуальні новини 1 грудня.

Про послання Зеленського

В своєму щорічному зверненні з трибуни парламенту Зеленський заявив, що в Україні запровадять "економічний паспорта українця" — рахунки для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

Зеленський вважає, що українська влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією. Також у 2022 році влада надасть квартири всім ветеранам АТО та ООС, які стоять у черзі на житло від держави.

Крім того Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" учаснику бойових дій у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним "Да Вінчі".

Про Путіна та НАТО

Путін хоче розпочати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. Генсек НАТО на це заявив, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО. 

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Про інші важливі новини

У МЗС РФ заявили, що про посередницьку роль Туреччини в урегулюванні конфлікту на сході України не може бути й мови — водночас Захарова традиційно наголосила, що Росія нібито не є стороною конфлікту, а його учасниками є Київ і "Донецьк та Луганськ".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за початок дискусій про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському союзі.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну "нашою" країною, бо "там наш народ".

Співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі затримали 11 осіб за "образливі" коментарі в соціальних мережах про загиблих на навчаннях російських десантників.

Служба безпеки опублікувала відео військових навчань на кордоні із Білоруссю, де українські силовики відпрацьовували реакцію на можливу спробу прориву українського кордону.

За добу 30 листопада в Україні зафіксували 11 960 нових випадків COVID-19 і 557 летальних випадків, госпіталізували 3 629 людей, одужало 26 160 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 233 471 людину.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутінНАТОЛукашенко


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