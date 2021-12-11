Головні новини п’ятниці та ночі: рейтинг президента, загострення в Азовському морі

Український прикордонник вартує на борту військового корабля в Маріуполі в 2019 році. Фото: Getty Images

Свіжий рейтинг президента очолює Зеленський; російський флот перекрив 70% акваторії Азовського моря.

Про рейтинг президента

Чинний глава держави Володимир Зеленський лідирує у президентському рейтингу з результатом 23,5%.

За даними соціологів, 13,4% підтримали б 5-го президента України лідера "Європейської солідарності" Петра Петра Порошенка, 9,9% – очільницю ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 9,3% – одного зі співголів ОПЗЖ Юрія Бойка.

Про Азовське море

Командування ВМС України заявило про те, що російський військовий флот перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. У військовому флоті України повідомили, що російський військовий штаб створив навігаційні повідомлення про обмеження судноплавства на більшій частині акваторії Азовського моря.

"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро", — ВМС України.

Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією підхід до Керченської протоки українського судна "Донбас". Нагадаємо, що вчора ФСБ Росії заявило, що нібито український військовий корабель "Донбас" знаходився у безпосередній близькості від Керченської протоки і "загрожував безпеці".

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