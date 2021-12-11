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Главные новости пятницы и ночи: рейтинг президента, обострение в Азовском море

Суббота, 11 декабря 2021, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: рейтинг президента, обострение в Азовском море
Украинский пограничник дежурит на военном корабле, пришвартованном в порту Мариуполя, ноябрь 2019 года. Фото: Getty Images

Свежий рейтинг президента возглавляет Зеленский; российский флот перекрыл 70% акватории Азовского моря.

О рейтинге президента

Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с результатом 23,5%.

По данным социологов, 13,4% поддержали бы 5-го президента Украины лидера "Европейской солидарности" Петра Петра Порошенко, 9,9% - главу ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 9,3% - одного из сопредседателей ОПЗЖ Юрия Бойко.

Об Азовском море

Командование ВМС Украины заявило о том, что российский военный флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. В военном флоте Украины сообщили, что российский военный штаб создал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.

"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", — ВМС Украины.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией подход к Керченскому проливу украинского судна "Донбасс". Напомним, что вчера ФСБ России заявило, что якобы украинский военный корабль "Донбасс" находился в непосредственной близости от Керченского пролива и "угрожал безопасности мореплавания".

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, и напомнил, что вопрос о вхождении в альянс будут решать страны-члены и сама Украина.

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокого напряжения в отношениях с Россией "чистым шарлатанством".

Президент Штатов Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом поздравил его с назначением, а также лидеры обсудили важные темы, в том числе противодействие эскалации российских сил вокруг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту Хорватии Зорану Милановичу на критику премьер-министра за визит в Украину.

Украинская правда
Темы: президентАзовское море
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