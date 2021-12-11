Главные новости пятницы и ночи: рейтинг президента, обострение в Азовском море
Свежий рейтинг президента возглавляет Зеленский; российский флот перекрыл 70% акватории Азовского моря.
О рейтинге президента
Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с результатом 23,5%.
По данным социологов, 13,4% поддержали бы 5-го президента Украины лидера "Европейской солидарности" Петра Петра Порошенко, 9,9% - главу ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 9,3% - одного из сопредседателей ОПЗЖ Юрия Бойко.
Об Азовском море
Командование ВМС Украины заявило о том, что российский военный флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. В военном флоте Украины сообщили, что российский военный штаб создал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.
"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", — ВМС Украины.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией подход к Керченскому проливу украинского судна "Донбасс". Напомним, что вчера ФСБ России заявило, что якобы украинский военный корабль "Донбасс" находился в непосредственной близости от Керченского пролива и "угрожал безопасности мореплавания".
Про телеграмм-канал УП. Стрічка
Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О других важных новостях
Люди, имеющие поддельный covid-сертификат, могут получить прививки против коронавируса, только если они добровольно признаются в содеянном и будут активно содействовать раскрытию правонарушения.
Согласно последнему опросу, украинцы готовы завести в Верховную Раду, кроме давно известных лидеров, партии бывших глав парламента и правительства Дмитрия Разумкова и Владимира Гройсмана, а вот политсила мэра Киева Виталия Кличко немного не подбирает голосов.
Страны на восточном фланге НАТО очень критически восприняли идею президента США Джо Байдена о том, чтобы обсуждать с РФ ее претензии к расширению Альянса, в частности, принятию к нему Украины, с участием только части Альянса — "ключевых стран".
Также Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о возможном членстве Украины, озвученное на саммите 2008 года в Бухаресте — об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, и напомнил, что вопрос о вхождении в альянс будут решать страны-члены и сама Украина.
Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокого напряжения в отношениях с Россией "чистым шарлатанством".
Президент Штатов Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом поздравил его с назначением, а также лидеры обсудили важные темы, в том числе противодействие эскалации российских сил вокруг Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту Хорватии Зорану Милановичу на критику премьер-министра за визит в Украину.