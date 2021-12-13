Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією

Заступника голови МВС Гогілашвілі після скандалів звільнили; Лукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз" — актуальні новини 13 грудня.

Про звільнення Гогілашвілі

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після його скандальної поведінки з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області звільнено. Рішення про звільнення ухвалили на рівні Кабінету міністрів на підставі заяви самого чиновника.

"Я написав заяву на звільнення… Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", — заявив Гогілашвілі.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Крім того Олександр Гогілашвілі ймовірно має чинний паспорт громадянина РФ та російський податковий номер.

Про заяву Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі двох країн із Росією врахують усі помилки Європейського Союзу, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

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