Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
Замглавы МВД Гогилашвили после скандалов уволили; Лукашенко намекнул, что создаст с Путиным новый "Советский Союз" - актуальные новости 13 декабря.
Об увольнении Гогилашвили
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволен. Решение об увольнении было принято на уровне Кабинета министров на основании заявления самого чиновника.
"Я написал заявление на увольнение… Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 лет", — заявил Гогилашвили.
Напомним, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы. Кроме того, Александр Гогилашвили, вероятно, имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский налоговый номер.
О заявлении Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что в новом союзе двух стран с Россией учтут все ошибки Европейского Союза, а также оставят все положительное из Советского Союза.
Про телеграмм-канал УП. Стрічка
Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О других важных новостях
Путин назвал распад СССР трагедией для большинства граждан и признался, что ему приходилось подрабатывать таксистом в начале 90-х годов.
Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".
Зеленский сообщил, что полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет в январе смогут потратить "ководную тысячу" на лекарства.
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила с 15 декабря в Винницкой и Хмельницкой областях "желтый" уровень эпидопасности.
Европейский Союз обнародовал решение, согласно которому вступили в силу санкции против членов частной военной компании "Вагнера", а также трех связанных с ней компаний.
За сутки 12 декабря в Украине зафиксировали 4 073 новых случая COVID-19 и 188 летальных случаев, госпитализировали 1 456 человек, поправилось 9 966 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 53 291 человека.