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Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Понедельник, 13 декабря 2021, 19:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
Александр Гогилашвили. Фото: МВС

Замглавы МВД Гогилашвили после скандалов уволили; Лукашенко намекнул, что создаст с Путиным новый "Советский Союз" - актуальные новости 13 декабря.

Об увольнении Гогилашвили

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволен. Решение об увольнении было принято на уровне Кабинета министров на основании заявления самого чиновника.

"Я написал заявление на увольнение… Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 лет", — заявил Гогилашвили.

Напомним, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы. Кроме того, Александр Гогилашвили, вероятно, имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский налоговый номер.

О заявлении Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что в новом союзе двух стран с Россией учтут все ошибки Европейского Союза, а также оставят все положительное из Советского Союза.

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Украинская правда

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Темы: МВДЛукашенкоСССРГермания
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