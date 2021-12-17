Новини 17 грудня: вимоги РФ до НАТО, зміна голови фракції "Голос"

Кремль опублікував вимоги "гарантій безпеки" до НАТО із пропозицією не приймати Україну; "Голос" змінив главу фракції — актуальні новини 17 грудня.

Про вимоги РФ до НАТО

МЗС РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Генсек НАТО Столтенберг повідомив, що Альянс отримав вимоги Росії про так звані "гарантії безпеки". За його словами, НАТО розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

У Білому домі також заявили, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосили, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

Про фракцію "Голос"

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос", замість Ярослава Железняка буде Олександра Устінова.

Партія "Голос" заявила про "рейдерське захоплення" фракції у Верховній Раді після того, як віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос".

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