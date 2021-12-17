Новости 17 декабря: требования РФ к НАТО, смена главы фракции "Голос"

Кремль опубликовал требования "гарантий безопасности" к НАТО с предложением не принимать Украину; "Голос" сменил главу фракции - актуальные новости 17 декабря.

О требованиях РФ к НАТО

МИД РФ опубликовал проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности". По его словам, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.

В Белом доме также заявили, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнули, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

О фракции "Голос"

Вицеспикер парламента Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос", вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова

Партия "Голос" заявила о "рейдерском захвате" фракции в Верховной Раде после того, как вицеспикер парламента Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос".

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