Новини 22 грудня: скандал з нардепом-"слугою", 120 тисяч військових РФ на кордоні

"Дебилы. Как вы можете осматривать авто нардепа?!": депутат-"слуга" обзивав поліцейських; біля українських кордонів 100-тисячна армія Росії — актуальні новини 22 грудня.

Про скандал з нардепом

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возять цього нардепа. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

У фракції "Слуга народу" засудили поведінку нардепа й пообіцяли покарати його. Водночас речниця фракції СН зазначила, що сам Галушко заявив, нібито це відео з метою шантажу проти нього використовувало колишнє керівництво Міністерства внутрішніх прав.

Ексглава МВС Арсен Аваков каже, що обговорював поведінку нардепа Миколи Галушка з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та його колегою Денисом Монастирським рік тому, і епізод, який став надбанням громадськості зараз, не єдиний.

Про військових РФ

Біля кордонів України на відстані 200 км знаходиться 122 тисячі російських військових - секретар РНБО Олексій Данілов. Він вкотре відзначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною, але президент та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Посли країн Групи семи висловили розчарування відмовою призначених Верховною радою членів комісії з обрання Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможця відбору керівника САП.

Львівська обласна рада просить президента Володимира Зеленського та Верховну Раду відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація.

В Україні лише Волинська та Запорізька області відповідають показникам "червоної" зони коронавірусу за кількістю виявлених випадків захворювання.

Росія, заявляючи про нібито американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готує інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій території України.

Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох осіб, яких судять за причетність до збиття пасажирського рейсу MH17 у небі над Донбасом в 2014 році.

За добу 21 грудня в Україні зафіксували 6 363 нові випадки COVID-19 і 301 летальний випадок, госпіталізували 2 241 людину, одужали 19 494 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 119 129 людей.