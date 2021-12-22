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Новости 22 декабря: скандал с нардепом-"слугой", 120 тысяч военных РФ на границе

Среда, 22 декабря 2021, 21:21
фото с фейсбук галушко

"Дебилы. Как вы можете осматривать авто нардепа?!": депутат-"слуга" обзывал полицейских; у украинских границ 100-тысячная армия России - актуальные новости 22 декабря.

О скандале с нардепом

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД водителя и авто, которые возят этого нардепа. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение ПДД – сечение двойной полосы - примерно в 4 утра

Во фракции "Слуга народа" осудили поведение нардепа и пообещали наказать его. В то же время пресс-секретарь фракции СН отметила, что сам Галушко заявил, будто это видео с целью шантажа против него использовало бывшее руководство Министерства внутренних прав.

Экс-глава МВД Арсен Аваков говорит, что обсуждал поведение нардепа Николая Галушка с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и его коллегой Денисом Монастырским год назад, и ставший достоянием общественности сейчас эпизод не единственный.

О войсках РФ

У границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысячи российских военных – секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что ситуация с 2014 года у границ никогда не была спокойной, но президент и высшее военное руководство страны держит ситуацию на контроле.

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Темы: Слуга народаграницаРосcия
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