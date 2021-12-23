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Адвокати впевнені, що проти Порошенка намагатимуться застосувати санкції

Четвер, 23 грудня 2021, 11:20
ПЕТРО ПОРОШЕНКО. ФОТО З FACEBOOK

Захисники п’ятого президента Петра Порошенка впевнені у тому, що проти нього будуть намагатися застосувати санкції, щоб "позбавити опонента фінансової бази".

Джерело: інтерв’ю захисників Порошенка Іллі Новікова та Ігоря Голованя "Українській правді"

Пряма мова адвоката Новікова: "Вони можуть намагатися застосувати санкції (щодо Порошенка – ред.), власне ст. 258-3 (сприяння тероризму – ред.)…

Ми впевнені, що вони цього хочуть. У них зараз для цього досить хиткий ґрунт, тому що поставлено під великий сумнів, чи можна без рішення суду, яке набуло чинності, на українського громадянина накладати санкції.

Вони вважають, що так. Коли ви граєте в коротку, коли у вас завдання – відібрати активи та позбавити вашого опонента фінансової бази, то вам, в принципі, все одно, що з цими активами буде.

Це не рейдерство, де треба захопити щось та втримати. Вам цілком достатньо відібрати, за короткий час знищити. Ми вважаємо, що на рівні замовника план саме такий".

Деталі: Замовником справи проти Порошенка його захист вважає чинного президента Володимира Зеленського.

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня і тоді поговорять. 

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Передісторія:

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
  • 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Після цього його викликали на допит у справі.
  • 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату Віктору Медведчуку.
  • 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.

Українська правда
Теми: Порошенкосанкції


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