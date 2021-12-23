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Адвокаты уверены, что против Порошенко постараются применить санкции

Четверг, 23 декабря 2021, 10:20
Адвокаты уверены, что против Порошенко постараются применить санкции
ПЕТР ПОРОШЕНКО. ФОТО C FACEBOOK

Защитники пятого президента Петра Порошенко уверены, что против него будут пытаться применить санкции, чтобы "лишить оппонента финансовой базы".

Источник: интервью защитников Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя "Украинской правде"

Прямая речь адвоката Новикова: "Они могут пытаться применить санкции (против Порошенко – ред.), собственно ст. 258-3 (содействие терроризму – ред.)…

Мы уверены, что они этого хотят. У них сейчас для этого достаточно зыбкая почва, потому что поставлено ​​под большое сомнение, можно ли без вступившего в силу решения суда на украинского гражданина наложить санкции.

Они считают, что да. Когда вы играете в короткую, когда у вас задача – отобрать активы и лишить вашего оппонента финансовой базы, то вам в принципе все равно, что с этими активами будет.

Это не рейдерство, где нужно захватить что-нибудь и удержать. Вам достаточно отобрать, за короткое время уничтожить. Мы считаем, что на уровне заказчика план именно таков".

Детали: Заказчиком дела против Порошенко его защита считает действующего президента Владимира Зеленского.

Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину в первой половине января и тогда поговорят.

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Предыстория: 

  • Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
  • 12 ноября в рамках этого производства следователи ДБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
  • 8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.
  • 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.

Украинская правда
Темы: Порошенкосанкции
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