Адвокаты уверены, что против Порошенко постараются применить санкции

Защитники пятого президента Петра Порошенко уверены, что против него будут пытаться применить санкции, чтобы "лишить оппонента финансовой базы".

Источник: интервью защитников Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя "Украинской правде"

Прямая речь адвоката Новикова: "Они могут пытаться применить санкции (против Порошенко – ред.), собственно ст. 258-3 (содействие терроризму – ред.)…

Мы уверены, что они этого хотят. У них сейчас для этого достаточно зыбкая почва, потому что поставлено ​​под большое сомнение, можно ли без вступившего в силу решения суда на украинского гражданина наложить санкции.

Они считают, что да. Когда вы играете в короткую, когда у вас задача – отобрать активы и лишить вашего оппонента финансовой базы, то вам в принципе все равно, что с этими активами будет.

Это не рейдерство, где нужно захватить что-нибудь и удержать. Вам достаточно отобрать, за короткое время уничтожить. Мы считаем, что на уровне заказчика план именно таков".

Детали: Заказчиком дела против Порошенко его защита считает действующего президента Владимира Зеленского.

Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину в первой половине января и тогда поговорят.

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