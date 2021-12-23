Адвокаты уверены, что против Порошенко постараются применить санкции
Защитники пятого президента Петра Порошенко уверены, что против него будут пытаться применить санкции, чтобы "лишить оппонента финансовой базы".
Источник: интервью защитников Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя "Украинской правде"
Прямая речь адвоката Новикова: "Они могут пытаться применить санкции (против Порошенко – ред.), собственно ст. 258-3 (содействие терроризму – ред.)…
Мы уверены, что они этого хотят. У них сейчас для этого достаточно зыбкая почва, потому что поставлено под большое сомнение, можно ли без вступившего в силу решения суда на украинского гражданина наложить санкции.
Они считают, что да. Когда вы играете в короткую, когда у вас задача – отобрать активы и лишить вашего оппонента финансовой базы, то вам в принципе все равно, что с этими активами будет.
Это не рейдерство, где нужно захватить что-нибудь и удержать. Вам достаточно отобрать, за короткое время уничтожить. Мы считаем, что на уровне заказчика план именно таков".
Детали: Заказчиком дела против Порошенко его защита считает действующего президента Владимира Зеленского.
Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину в первой половине января и тогда поговорят.
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Предыстория:
- Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
- 12 ноября в рамках этого производства следователи ДБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
- 8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.
- 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.