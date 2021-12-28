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Головні новини понеділка і ночі: тероборона Києва, переговори США та РФ

Вівторок, 28 грудня 2021, 08:00
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Київ створює штаб територіальної оборони; за даними ЗМІ, 10 січня США матимуть переговори з РФ, на яких обговорять Україну - актуальні новини 27 грудня.

Про тероборону Києва

У столиці створюють штаб територіальної оборони.

Cистема тероборони Києва має бути розгорнута найближчим часом. Набір резервістів до бригади тероборони Києва триває, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань.

Міський голова Києва Віталій Кличко  нагадав, що у Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує особливої ​​уваги. Їх, у разі надзвичайної ситуації, візьмуть під охорону Нацполіція, військові та підрозділи тероборони.

У Міноборони після заяв київської влади про створення штабу тероборони заявили, що очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони.

Про переговори

За даними ЗМІ, 10 січня CША та Росія вестимуть переговори щодо "напруги навколо України" та  контролю над ядерним озброєнням.

Потім очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та регіональний орган безпеки ОБСЄ, до якого входять США, зустрінуться 13 січня.

Про інші важливі новини

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Штати попередили президента РФ Владіміра Путіна про готовність застосувати "небачені санкції" проти Росії, якщо він вдасться до нової агресії проти України.

Президент США Джо Байден підписав проєкт оборонного бюджету США на 2022 рік (NDAA) на 770 млрд доларів, що зокрема передбачає 300 млн допомоги Україні.

Оприлюднений проект змін до конституції Білорусі прибирає згадки про її без’ядерний та нейтральний статус.

На Тверському бульварі в Москві випав із вікна та загинув Єгор Просвірнін - головний редактор видання "Спутник и погром", яке підтримало приєднання до Росії окупованого Криму та територій ОРДЛО. За твердженням Єгора Просвірніна, за допомогою краудфандингу видання зібрало гроші на БТР для бойовиків ОРДЛО

Експрезидент Петро Порошенко, якому висунули підозру в державній зраді, підтвердив намір повернутися в Україну в першій половині січня.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що переговори зі Сполученими Штатами на тему так званих "гарантій безпеки" (вимоги Москви нерозширення Північноатлантичного Альянсу) пройдуть за день до саміту Росія-НАТО.

Українська правда


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