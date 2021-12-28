Головні новини понеділка і ночі: тероборона Києва, переговори США та РФ

Київ створює штаб територіальної оборони; за даними ЗМІ, 10 січня США матимуть переговори з РФ, на яких обговорять Україну - актуальні новини 27 грудня.

Про тероборону Києва

У столиці створюють штаб територіальної оборони.

Cистема тероборони Києва має бути розгорнута найближчим часом. Набір резервістів до бригади тероборони Києва триває, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань.

Міський голова Києва Віталій Кличко нагадав, що у Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує особливої ​​уваги. Їх, у разі надзвичайної ситуації, візьмуть під охорону Нацполіція, військові та підрозділи тероборони.

У Міноборони після заяв київської влади про створення штабу тероборони заявили, що очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони.

Про переговори

За даними ЗМІ, 10 січня CША та Росія вестимуть переговори щодо "напруги навколо України" та контролю над ядерним озброєнням.

Потім очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та регіональний орган безпеки ОБСЄ, до якого входять США, зустрінуться 13 січня.

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