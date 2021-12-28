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Главные новости понедельника и ночи: терроборона Киева, переговоры США и РФ

Вторник, 28 декабря 2021, 07:00
Главные новости понедельника и ночи: терроборона Киева, переговоры США и РФ
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Киев создает штаб территориальной обороны; по данным СМИ, 10 января у США будут переговоры с РФ, на которых обсудят Украину - актуальные новости 27 декабря.

О терробороне Киева

В столице создают штаб территориальной обороны.

Система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Набор резервистов в бригаду терробороны Киева продолжается, на январь запланировано проведение командно-штабных учений.

Городской голова Киева Виталий Кличко напомнил, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. Их, в случае чрезвычайной ситуации, примут под охрану Нацполиция, военные и подразделения терробороны.

В Минобороны после заявлений киевских властей о создании штаба терробороны заявили, что главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны.

О переговорах

По данным СМИ, 10 января США и Россия будут вести переговоры насчет "напряжения вокруг Украины" и контроля над ядерным вооружением.

Затем ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января.

О других важных новостях

Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что Штаты предупредили президента РФ Владимира Путина о готовности применить "невиданные санкции" против России, если он прибегнет к новой агрессии против Украины.

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета США на 2022 год (NDAA) на 770 млрд долларов, что, в частности, предусматривает 300 млн помощи Украине.

Обнародованный проект изменений в конституцию Беларуси убирает упоминания о ее безъядерном и нейтральном статусе.

На Тверском бульваре в Москве выпал из окна и погиб Егор Просвирнин - главный редактор издания "Спутник и погром", поддержавший присоединение к России оккупированного Крыма и территорий ОРДЛО. По утверждению Егора Просвирнина, с помощью краудфандинга издание собрало деньги на БТР для боевиков ОРДЛО

Экс-президент Петр Порошенко, которому было выдвинуто подозрение в государственной измене, подтвердил намерение вернуться в Украину в первой половине января.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры с Соединенными Штатами по теме так называемых "гарантий безопасности" (требования Москвы нерасширения Североатлантического Альянса) пройдут за день до саммита Россия-НАТО.

Украинская правда

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