Главные новости понедельника и ночи: терроборона Киева, переговоры США и РФ

Киев создает штаб территориальной обороны; по данным СМИ, 10 января у США будут переговоры с РФ, на которых обсудят Украину - актуальные новости 27 декабря.

О терробороне Киева

В столице создают штаб территориальной обороны.

Система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Набор резервистов в бригаду терробороны Киева продолжается, на январь запланировано проведение командно-штабных учений.

Городской голова Киева Виталий Кличко напомнил, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. Их, в случае чрезвычайной ситуации, примут под охрану Нацполиция, военные и подразделения терробороны.

В Минобороны после заявлений киевских властей о создании штаба терробороны заявили, что главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны.

О переговорах

По данным СМИ, 10 января США и Россия будут вести переговоры насчет "напряжения вокруг Украины" и контроля над ядерным вооружением.

Затем ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января.

О других важных новостях

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