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Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві

Вівторок, 28 грудня 2021, 20:06
Новини 28 грудня: слуга купив телеканал, Омікрон у Києві
КОВАЛЬОВ, ФОТО З FACEBOOK

Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал; у Києві виявили перші випадки "Омікрону" — актуальні новини 28 грудня.

Про "слугу" та телеканал

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал". Вартість угоди з купівлі телеканалу наразі невідома. Однак лише сума статутного капіталу купленої фірми, 4,4 млн гривень, становить майже 60% грошових накопичень Ковальова на кінець 2020 року.

Олексій Ковальов заявив, що його родина купила "4 канал", аби надати йому нові можливості та зробити одним з лідерів на ринку медіа. "4 телеканал", на мій погляд, єдиний серед приватних мовників в Україні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп", — написав нардеп у Facebook.

Згідно з відкритою інформацією – у нардепа немає житла. Він задекларував два будинки матері на Херсонщині, її ж земельну ділянку, а також зазначив, що орендує квартиру майже на 70 квадратів у Києві. Його єдиний постійний дохід – депутатська зарплата.

Про "Омікрон" у Києві

У столиці зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють "Омікроном" у легкій формі.

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Теми: Слуга народумедіакоронавірусЛьвівМіносвіти
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