Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве

Вторник, 28 декабря 2021, 20:06
Новости 28 декабря: слуга купил телеканал, Омикрон в Киеве
КОВАЛёВ, ФОТО иЗ FACEBOOK

Нардеп "Слуги народа" купил телевизионный канал; в Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона" — актуальные новости 28 декабря.

О "слуге" и телеканале

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экснардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Стоимость сделки по покупке телеканала пока неизвестна. Однако только сумма уставного капитала купленной фирмы, 4,4 млн. гривен, составляет почти 60% денежных накоплений Ковалева на конец 2020 года.

Алексей Ковалев заявил, что его семья купила "4 канал", чтобы предоставить ему новые возможности и сделать одним из лидеров на рынке медиа. "4 телеканал", на мой взгляд, единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп", — написал нардеп в Facebook.

Согласно открытой информации – у нардепа нет жилья. Он задекларировал два дома матери в Херсонской области, ее же земельный участок, а также отметил, что арендует квартиру почти на 70 квадратов в Киеве. Его единственный постоянный доход – депутатская зарплата.

Об "Омикроне" в Киеве

В столице зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют "Омикроном" в легкой форме.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В 2021 году истребители НАТО совершили 370 вылетов на перехват разных воздушных судов, из них 290 вылетов - для идентификации российских самолетов и наблюдения за ними.

Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства образования и науки Игоря Гарбарука по его желанию. Это произошло на фоне обнародования в сети скандального фото со встречи мэра Львова, Гарбарука и его помощницы.

Почти 40% опрошенных украинцев заявили, что удовлетворены своей жизнью и только 11% – совсем не удовлетворены.

Если бы украинцам пришлось выбирать президента среди кандидатов, не являющихся политиками и не входящих в нынешнюю власть, большинство из них проголосовало бы за журналиста Дмитрия Гордона.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко направил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку официальное письмо с уведомлением о подозрении, выдвинутом экспрезиденту и нардепу Петру Порошенко.

За сутки 27 декабря в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев COVID-19 и 134 летальных случая, госпитализировали 944 человека, выздоровели 4 789 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 46 024 человека.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народамедиакоронавирусЛьвовМинобразования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
Все новости...
Реклама: