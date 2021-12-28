Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве

Нардеп "Слуги народа" купил телевизионный канал; в Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона" — актуальные новости 28 декабря.

О "слуге" и телеканале

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экснардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Стоимость сделки по покупке телеканала пока неизвестна. Однако только сумма уставного капитала купленной фирмы, 4,4 млн. гривен, составляет почти 60% денежных накоплений Ковалева на конец 2020 года.

Алексей Ковалев заявил, что его семья купила "4 канал", чтобы предоставить ему новые возможности и сделать одним из лидеров на рынке медиа. "4 телеканал", на мой взгляд, единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп", — написал нардеп в Facebook.

Согласно открытой информации – у нардепа нет жилья. Он задекларировал два дома матери в Херсонской области, ее же земельный участок, а также отметил, что арендует квартиру почти на 70 квадратов в Киеве. Его единственный постоянный доход – депутатская зарплата.

Об "Омикроне" в Киеве

В столице зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют "Омикроном" в легкой форме.

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