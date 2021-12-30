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Головні новини середи і ночі: передноворічна РНБО, обшуки у членів "Євросолідарності"

Четвер, 30 грудня 2021, 08:00
Турчинов, скриншот

Стало відомо, що планують розглянути на передноворічній РНБО; у членів "Євросолідарності" провели обшуки у справі проти Порошенка — актуальні новини 29 грудня і ночі.

Про передноворічну РНБО

Серед питань, запланованих до розгляду Радою національної безпеки та оборони на засіданні 30 грудня, - стан Збройних сил України, ситуація з коронавірусом, енергетика та реалізація президентської програми "Зелена країна".

Про "Євросолідарність" та обшуки

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

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Українська правда
Теми: РНБОЄвропейська солідарність


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