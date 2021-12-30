Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини середи і ночі: передноворічна РНБО, обшуки у членів "Євросолідарності"

Четвер, 30 грудня 2021, 07:00
Головні новини середи і ночі: передноворічна РНБО, обшуки у членів Євросолідарності
Турчинов, скриншот

Стало відомо, що планують розглянути на передноворічній РНБО; у членів "Євросолідарності" провели обшуки у справі проти Порошенка — актуальні новини 29 грудня і ночі.

Про передноворічну РНБО

Серед питань, запланованих до розгляду Радою національної безпеки та оборони на засіданні 30 грудня, - стан Збройних сил України, ситуація з коронавірусом, енергетика та реалізація президентської програми "Зелена країна".

Про "Євросолідарність" та обшуки

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Українські прикордонники повідомили, що затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох громадян Узбекистану.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то у першому турі найбільше голосів отримав би нинішній президент України Володимир Зеленський.

Так званий лідер "антивакцинаторів" Остап Стахів залишив Львівську обласну психіатричну лікарню, де він проходив експертизу.

Причиною пожежі у Косівській центральній районній лікарні стало нехтування правилами пожежної безпеки.

У разі виходу у другий тур на виборах президента ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков отримав би 56% голосів, чинний президент Володимир Зеленський – лише 44%. Йдеться про голоси тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Двосторонні переговори між Штатами і Росією, заплановані на 10 січня в Женеві, не передбачають особистої зустрічі президентів Джо Байдена і Владіміра Путіна.

Партнерка колишнього грузинського президента, нардепка Єлизавета Ясько і адвокат Ніка Гварамія заявили, що Міхеїла Саакашвілі вивезли з лікарні в Горі.

28 грудня у світі діагностували понад 1,6 млн нових випадків захворювання на коронавірус – найбільше з початку пандемії.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБОЄвропейська солідарність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: