Головні новини середи і ночі: передноворічна РНБО, обшуки у членів "Євросолідарності"

Стало відомо, що планують розглянути на передноворічній РНБО; у членів "Євросолідарності" провели обшуки у справі проти Порошенка — актуальні новини 29 грудня і ночі.

Про передноворічну РНБО

Серед питань, запланованих до розгляду Радою національної безпеки та оборони на засіданні 30 грудня, - стан Збройних сил України, ситуація з коронавірусом, енергетика та реалізація президентської програми "Зелена країна".

Про "Євросолідарність" та обшуки

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

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Про інші важливі новини

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