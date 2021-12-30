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Главные новости среды и ночи: предновогодний СНБО, обыски у членов "Евросолидарности"

Четверг, 30 декабря 2021, 08:00
Турчинов, скриншот

Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО; у членов "Евросолидарности" провели обыски по делу против Порошенко – актуальные новости 29 декабря и ночи.

О предновогоднем СНБО

Среди вопросов, запланированных к рассмотрению Советом национальной безопасности и обороны на заседании 30 декабря - состояние Вооруженных сил Украины, ситуация с коронавирусом, энергетика и реализация президентской программы "Зеленая страна".

О "Евросолидарности" и обысках

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что в среду утром правоохранители провели ряд обысков у ряда членов партии в рамках дела о закупке угля у ОРДЛО.

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Украинская правда
Темы: СНБОЕвропейская солидарность
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