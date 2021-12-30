Главные новости среды и ночи: предновогодний СНБО, обыски у членов "Евросолидарности"
Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО; у членов "Евросолидарности" провели обыски по делу против Порошенко – актуальные новости 29 декабря и ночи.
О предновогоднем СНБО
Среди вопросов, запланированных к рассмотрению Советом национальной безопасности и обороны на заседании 30 декабря - состояние Вооруженных сил Украины, ситуация с коронавирусом, энергетика и реализация президентской программы "Зеленая страна".
О "Евросолидарности" и обысках
Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что в среду утром правоохранители провели ряд обысков у ряда членов партии в рамках дела о закупке угля у ОРДЛО.
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