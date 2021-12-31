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Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна

П'ятниця, 31 грудня 2021, 07:00
Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна
Байден і Путін, фото: Getty Images

Зеленський затвердив терміни призову в армію в 2022 році; Байден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним – актуальні новини 30 грудня і ночі.

Про терміни призову в армію в 2022 році

Президент Володимир Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військовослужбовців та проведення щорічних призовів на строкову військову службу у 2022 році.

Наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Про розмову Байдена і Путіна

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці.

Байден у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним "дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну".

Путін сказав під час розмови з президентом США Джо Байденом, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами.

Про інші важливі новини

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підбила підсумки року, вперше висловившись щодо підозри 5-му президенту України Петру Порошенку у справі про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

На Львівщині у лісі поблизу села виявили мінометну міну часів Другої світової війни, яка висіла на дереві.

Наразі в апараті Ради національної безпеки та оборони немає подання на запровадження санкцій щодо активів 5-го президента України Петра Порошенка, якщо відповідні документи з’являться,  їх розглянуть.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.

Данілов прогнозує, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

Українська правда

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Теми: ПутінБайденРНБО
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