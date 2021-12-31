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Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина

Пятница, 31 декабря 2021, 07:00
Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина
Байден и Путин, фото: Getty Images

Зеленский утвердил сроки призыва в армию в 2022 году; Байден второй раз за месяц созвонился с Путиным – актуальные новости 30 декабря и ночи.

О сроках призыва в армию в 2022 году

Президент Владимир Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и проведение ежегодных призывов на срочную военную службу в 2022 году.

В следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

О разговоре Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце.

Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным "дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину".

Путин сказал в разговоре с президентом США Джо Байденом, что санкции против РФ могут привести к разрыву отношений между странами.

О других важных новостях

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подвела итоги года, впервые высказавшись о подозрении 5-му президенту Украины Петру Порошенко по делу о закупке угля в ОРДЛО.

Во Львовской области в лесу близ села обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны, висевшую на дереве.

Сейчас в аппарате Совета национальной безопасности и обороны нет представления на введение санкций по активам 5-го президента Украины Петра Порошенко, если соответствующие документы появятся, их рассмотрят.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия физически не может сейчас совершить масштабное вторжение на территорию Украины.

Данилов прогнозирует, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.

Украинская правда

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Темы: ПутинБайденСНБО
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