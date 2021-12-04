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Головні новини п'ятниці і ночі: США про наступ РФ, "Байрактари" від Туреччини

Субота, 4 грудня 2021, 07:00
Головні новини п'ятниці і ночі: США про наступ РФ, Байрактари від Туреччини
BIROL BEBEK/AFP via Getty Images

За даними розвідки США, РФ планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових; Туреччина таємно передасть Україні не менше 20 "Байрактарів" – актуальні новини 3 грудня.

Про Росію

Американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах вже на початку наступного року.

Про це повідомили видання The Washington Post та AP.

Плани Росії включають широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію та техніку

Російський уряд також проводить пропагандистську кампанію.

Про "Байрактари"

Американське видання Bloomberg зі своїх джерел повідомляє, що Туреччина погодила постачання понад 20 "Байрактарів" до України найближчим часом.

Україні таємно передадуть ще щонайменше 24 безпілотників.

Джерело в турецькому уряді додало, що постачання "Байрактарів" Україні дає більше можливостей Туреччині для тиску на Росію.

Про інші важливі новини

Колишній розвідник із Головного управління розвідки Роман Червінський заявив, що розвідникам, причетним до спецоперації із затримки "ваґнерівців", погрожували з Офісу президента кримінальним переслідуванням.

Телеведучий Савік Шустер визнав, що Ринат Ахметов особисто привітав його з днем народження у Вільнюсі, як повідомляла в розслідуванні "Українська правда".

Мер Києва Віталій Кличко анонсував нові ціни на проїзд у громадському транспорті — як і планувалося раніше, для власників "картки киянина" влада планує встановити тариф розміром 12 грн, водночас одноразовий квиток для туристів буде коштувати 20 грн.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не стане такою, як Україна – демократичною, перспективною, розвиненою.

Україна вперше закуповуватиме найдорожчі у світі препарати, необхідні для лікування дітей зі спінальною м’язовою атрофією — у Держбюджеті на 2022 рік на закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА передбачили 300 млн грн.

Українська правда
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