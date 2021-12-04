Головні новини п'ятниці і ночі: США про наступ РФ, "Байрактари" від Туреччини

За даними розвідки США, РФ планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових; Туреччина таємно передасть Україні не менше 20 "Байрактарів" – актуальні новини 3 грудня.

Про Росію

Американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах вже на початку наступного року.

Про це повідомили видання The Washington Post та AP.

Плани Росії включають широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію та техніку

Російський уряд також проводить пропагандистську кампанію.

Про "Байрактари"

Американське видання Bloomberg зі своїх джерел повідомляє, що Туреччина погодила постачання понад 20 "Байрактарів" до України найближчим часом.

Україні таємно передадуть ще щонайменше 24 безпілотників.

Джерело в турецькому уряді додало, що постачання "Байрактарів" Україні дає більше можливостей Туреччині для тиску на Росію.

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